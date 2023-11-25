«مالية عجمان» تناقش بيانات للسنة المالية 2023

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت دائرة المالية بعجمان ورشة عمل حول إجراءات إعداد الحساب الختامي العام للجهات الحكومية عن السنة المالية 2023، بمشاركة الموظفين المختصين في الدوائر الحكومية في عجمان، حرصاً من الدائرة على تقديم الدعم اللازم لهم في تطبيق السياسات والتعاميم المالية الحكومية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

وتندرج هذه الورشة ضمن جهود الدائرة المتواصلة والهادفة إلى تطوير أطر عمل فاعلة للشؤون المالية الحكومية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للدوائر الحكومية المحلية؛ لرفع كفاءة الأداء المؤسسي المالي على النطاق الحكومي، وتعزيز ازدهار الإمارة، واستدامة التنمية الشاملة فيها.

وأكد مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص الدائرة على ترسيخ مفهوم التكامل، والعمل المشترك مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية؛ لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي على مستوى الإمارة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق الاستدامة المالية في عجمان وتعزيز تنافسيتها، منوهاً بأهمية التقارير والبيانات، التي يوفرها الحساب الختامي في مساعدة متخذي القرار على رفع مستوى التخطيط المالي، وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة على الصعيدين المحلي والاتحادي في الإمارات.

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