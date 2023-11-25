«عزيزي» تحصد جائزة «أفضل مشروع سكني»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة «عزيزي» للتطوير العقاري على جائزة «أفضل مشروع سكني» إحدى جوائز «كونستراكشن ويك» لعام 2023، عن مشروع «ريفييرا»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد في دبي مؤخراً. وتعد الجائزة بمثابة شهادة على إنجازات «عزيزي» في مختلف جوانب صناعة العقارات بما في ذلك تطوير المشاريع والنهج المبتكر للإنشاءات، والالتزام بالتسليم المستمر للمشاريع عالية الجودة. كما تعكس الجائزة نهج المطور الراسخ تجاه التركيز على العملاء، وتوفير تجارب معيشية استثنائية للمستثمرين المحليين والدوليين والسكان المقيمين في مجتمعاتها السكنية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة: نعبر عن سعادتنا بهذا التكريم والاعتراف الرائع الذي حظي به مجتمع «ريفييرا» في مدينة محمد بن راشد. وتؤكد هذه الجائزة الجهد الجماعي والعمل المتفاني الذي أظهره كل عضو من فريق «عزيزي» إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة، كما تعكس التزامنا بتعزيز معايير الجودة والابتكار والاستدامة في المشهد العقاري.

وأضاف: يجسد مشروع «ريفييرا» سعينا الدائم لتنويع أنماط وأساليب الحياة المتنوّعة إلى جانب إنشاء المنازل والأحياء السكنية ذات الجودة العالية. نحن ممتنون لتقدير جهودنا في استكمال هذا المجتمع المتميز الذي يشهد إقبالاً كبيراً، ويشكل ذلك حافزاً قوياً يلهمنا مواصلة رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب معيشية استثنائيّة.

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