«اتصالات من إي آند» تحصل على وسام الأثر المجتمعي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «اتصالات من إي آند» عن حصولها على وسام الأثر المجتمعي- الفئة البلاتينية، من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»؛ وذلك تقديراً لإسهاماتها المتعددة في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وبعد نجاحها في التقييم الشامل للجنة التحكيم الدولية، التي تضمّ عدداً من أبرز الخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وقالت شيما البريكي، مديرة قسم المسؤولية المجتمعية في «اتصالات من إي آند»: نفخر بحصولنا على وسام الأثر المجتمعي، الذي يعكس التزامنا بتحقيق الأثر الإيجابي على مستوى حياة الأفراد والمجتمعات. إذ حرصت «اتصالات من إي آند»، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تبرهن مدى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وتحفز على تضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام، ويعدّ التزامنا بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة وامتداداً لتميزها في تقديم أفضل خدمات الاتصالات والحلول الرقمية للأفراد ومختلف القطاعات في الإمارات.

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