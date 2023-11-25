9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي 9 مليارات درهم الأسبوع الماضي عبر 1852 مبايعة بقيمة 5.92 مليارات درهم، منها 384 مبايعة للأراضي بقيمة 2.54 مليار درهم و1468 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.38 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 87.5 مليون درهم في وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة.

وتصدرت وادي الصفا 2 المناطق في عدد المبايعات مع 130 مبايعة بقيمة 69.37 مليون درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 77.09 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 980.48 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 34.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 144 مبايعة بقيمة 356.81 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 125 مبايعة بقيمة 190.51 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 105 مبايعات بقيمة 319.41 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.97 مليار درهم منها 95 رهن أراضٍ بقيمة 1.18 مليار درهم و547 رهن فلل وشقق بقيمة 1.79 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 866.27 مليون درهم. وتم تسجيل 139 هبة بقيمة 507.4 ملايين درهم أهمها بمنطقة الحبيه الثانية بقيمة 93 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 76.29 مليون درهم.

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