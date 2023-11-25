«دبي القابضة» تتملك 14.8 % في «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «الإمارات دبي الوطني» أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حوّلت 24 الجاري عن طريق شركة دبي للإيداع 937,5 مليون سهم عادي إلى «دي إتش 7». و«دي إتش 7»، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دبي القابضة، وهي شركة استثمارية تمتلك أصولاً في قطاعات العقارات والفندقة والترفيه.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أمس، أوضح البنك أنه في أعقاب التحويل، أصبحت «دي إتش 7» تمتلك نحو 14.84 % من أسهم رأس المال المصدر لبنك الإمارات دبي الوطني وبأن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لا تزال تمتلك 40.916 % من أسهم رأس المال المصدر.

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