الأسهم المحلية تنتعش بمكاسب 11 مليار درهم

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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انتعشت أسواق الأسهم المحلية بمكاسب يومية تقارب 11 مليار درهم بنهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي الماليين وحرص المستثمرين على اقتناص الفرص وأفضل الصفقات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم أول من أمس إلى 3.555 تريليونات أمس، منها 2.879 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و675.9 مليار درهم للمدرجة في سوق دبي. وصعد مؤشر سوق دبي 0.18 % أو ما يعادل 7 نقاط، أمس، مسجلاً 3992 نقطة، ليربح السوق أكثر من 1.9 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 674.03 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 675.96 مليار درهم أمس.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم وطنية إنترناشيونال 2 %، وسلامة 2 %، وتعاونية الاتحاد 1.7 %، وسوق دبي المالي 1.4 %. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 6.7 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 30.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 23.5 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، 0.23 % إلى 9555.23 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 214.9 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية بأكثر من 4.23 مليارات درهم، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوق دبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.551 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.555 تريليونات أمس، منها 2.879 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و675.9 مليار درهم في دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 5.95 مليارات درهم، منها 4.7 مليارات درهم في أبوظبي و1.25 مليار درهم في دبي، بعد تداول 1.26 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 87.25 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 3992 نقطة، منخفضاً 0.06 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 232 مليون درهم في 5 جلسات. وصعد رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 675.7 مليار درهم في بجلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 675.9 مليار أمس.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 12 %، ودبي الوطنية للتأمين 9.6 %، وسالك 3.9 %، ووطنية إنترناشيونال 3 %، وزاد العربية للطيران 2.6 %، وتيكوم 1.9 %. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9555.23 نقطة متراجعاً 0.21 % في 5 جلسات.

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