اقتصادية رأس الخيمة: 7.7 مليارات درهم قيمة رأس مال الرخص السارية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أظهر تقرير أداء الرخص التجارية الصادر عن إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال الرخص الجديدة الصادرة حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، 82.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إجمالي حجم رأس المال إلى 373.8 مليون درهم مقابل 204.5 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحازت الرخص المهنية على أعلى نسبة نمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 129 %، تليها الرخص التجارية بنمو 67.2 % ثم الرخص الصناعية بنسبة نمو 42.1 %.

وفيما يتعلق بـقيمة رأس مال الرخص السارية فقد بلغ 7.7 مليارات درهم، تشكل الرخص التجارية نسبة 60.2 % من الإجمالي، تليها الرخص الصناعية 21.4 %، ثم الرخص المهنية 18.3 %.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أعداد الرخص المجددة خلال التسعة شهور الأولى من 2023 والتي بلغت 10789 مقابل 10433 رخصة خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 3.4 %، فيما حققت قطاعات الصناعات التحويلية والأنشطة الصحية البشرية، والمعلومات والاتصالات أعلى نسبة نمو سنوية في الرخص السارية بمعدل 17.9 %، 13.3 % و13.2 % على التوالي، وفي الترتيب الرابع يأتي قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 11.1 %.

تملك الأجانب

وذكرت أمينة قحطان مدير إدارة الشؤون التجارية، أن النتائج الإيجابية لتقرير حركة الأعمال منذ بداية العام وحتى الربع الثالث، تعكس التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، إضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، والذي يُعد خطوة محورية في منظومة العمل الرامية إلى تحقيق رؤية وتوجيهات الحكومة الرشيدة، لتأسيس مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية والمرونة.

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