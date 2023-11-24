إطلاق المشروع العقاري الجديد «ماسا ريزيدنس» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت مجموعة «درر» للمشاريع العقارية الفاخرة، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كريستيز إنترناشيونال» العقارية في رأس الخيمة، تكون بموجبها الأخيرة شريكاً حصرياً لمبيعات مجموعة «درر» من مشروعها الأيقوني «ماسا ريزيدنس».

وتقدر قيمة المبيعات من مشروع إسكان «ماسا ريزيدنس» بحوالي 700 مليون درهم، لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى استقطاب «ماسا ريزيدنس» اهتمام سوق العقارات، نظراً لما يقدمه من تصاميم إبداعية وخدمات فاخرة.

وأعرب المهندس محمد مقدادي، المدير العام لمجموعة «درر» العقارية، عن سعادته بالتعاون مع شركة «كريستيز إنترناشيونال»، وقال: يحدونا الفخر بإطلاق هذا المشروع، الذي يعد أحد أبرز مشاريعنا الرائدة والمميزة في سوق العقارات.

وعند افتتاحه عام 2026، سيكون «ماسا ريزيدنس» أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في رأس الخيمة، ونحن على ثقة تامة بأن تحفتنا السكنية ستلقى رواجاً وطلباً كبيراً بين أوساط الملاك والمستثمرين الباحثين عن نمط حياة فاخر مصحوب بألق العلامة التجارية المرموقة.

من جهتها، عبّرت جاكي جونز الشريك الإداري في شركة «كريستيز إنترناشيونال» العقارية، عن سعادتها بالتعاون مع مجموعة «درر» في طرح مشروع «ماسا ريزيدنس»، والذي يمثل أيقونةً من ناحية التصميم الرائع والمعيشة الفاخرة، وما هذا التعاون إلا دليل آخر على التزامنا وحرصنا المشترك على تقديم أرقى ما وصلت إليه المشاريع العقارية، ونتطلع للمضي قدماً في تقديم هذا المشروع الاستثنائي لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

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