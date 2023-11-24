غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً خارجياً في نيجيريا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً لها أمس في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو المكتب السابع للغرفة في القارة الأفريقية، والـ 28 للغرفة حول العالم، مما يعكس جهود الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في دبي ونيجيريا.

وجاء افتتاح المكتب الجديد بحضور معالي بابا جيدي سانو أولو، حاكم ولاية لاغوس النيجيرية خلال فعاليات منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة دبي العالمية على هامش زيارة بعثتها التجارية إلى لاغوس، والتي تضم 15 شركة من دبي تمثل 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. ونجحت الغرفة خلال فعاليات المنتدى الذي حضره أكثر من 230 مشارك في تنسيق أكثر من 195 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي ونظرائها في السوق النيجيرية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال افتتاح المكتب: "يعد افتتاح مكتبنا الجديد في لاغوس علامة فارقة لغرفة دبي العالمية، حيث تعتبر السوق النيجيرية من أكبر الأسواق الأفريقية، وتتيح لتجار دبي إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق في وسط وغرب القارة السمراء. ومما لا شك فيه إن افتتاح المكتب الجديد يعكس التزامنا التام بتحقيق أهداف مبادرة "دبي جلوبال" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري لدبي حول العالم بحلول العام 2030".

ولفت لوتاه إلى ان افتتاح مكتب لاغوس ينسجم أيضاً مع أهداف مبادرة ""آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي تركز على تنظيم بعثات خارجية لمساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي في أسواق مجزية، مؤكداً التزام غرفة دبي العالمية بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية، وقيادة جهود القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأشاد معالي بابا جيدي سانو أولو، حاكم ولاية لاغوس النيجيرية بالعلاقات التجارية الثنائية التاريخية بين دولة الإمارات ونيجيريا والتي تعود إلى أكثر من 40 عاماً، مشيراً إلى أن الصادرات النيجيرية إلى دولة الإمارات تشمل الذهب في حين تستورد نيجيريا من الإمارات أجهزة وسيارات ومجوهرات.

وشدد معاليه على أن الشراكة مع دولة الإمارات يمكن أن تكون محفزاً للنمو والابتكار والازدهار، لافتاً إلى أن الخبرات الإماراتية في مجال الخدمات اللوجستية والابتكار ودخول الأسواق العالمية، مصحوبةً بإمكانات لاغوس كمركز للتصنيع والتكنولوجيا، يمكن أن تساهم في الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مستويات عالية، مشيراً إلى قطاعات رئيسية للتعاون تشمل التقنيات المالية والطاقة المتجددة وحلول المدن الذكية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الإماراتية الواسعة في هذا المجال، مشيداً بخطوة غرفة دبي العالمية بافتتاح مكتب لها في نيجيريا، الذي سيعتبر نافذة لعلاقات اقتصادية أكثر متانة وازدهاراً.

وأضاف مدير عام غرف دبي قائلاً: "نتطلع إلى إنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في دبي ونيجيريا، والعمل مع شركائنا في نيجيريا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتينة المشتركة".

وسيساهم مكتب لاغوس في بناء علاقات متينة مع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وسيقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم لمجتمع الأعمال النيجيري بما في ذلك مساعدة الشركات النيجيرية على دخول سوق دبي والتوسع دولياً من خلال الإمارة. وسيعمل المكتب أيضاً على دعم وإرشاد شركات دبي التي تخطط لدخول السوق النيجيرية عبر جميع مراحل نموها الدولي.

ويدعم افتتاح المكتب الجديد أهداف مبادرة "دبي جلوبال" التي تهدف إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب الدولية إلى دبي من خلال عرض المزايا التنافسية للإمارة، ومشاركة معلومات السوق، وتعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين.

منتدى أعمال

ونظمت غرفة دبي العالمية خلال زيارة بعثتها التجارية إلى منطقة غرب أفريقيا منتدى أعمال في مدينة لاغوس النيجيرية بالتعاون مع قنصلية دولة الإمارات في لاغوس، والجمعية النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة لاغوس.

وشهد المنتدى كلمات لسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ومعالي بابا جيدي سانو أولو، حاكم ولاية لاغوس النيجيرية، والسيد ديلي كيه أويي، رئيس الجمعية النيجيرية لغرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة، والسيد مايكل أولا وايل كول، رئيس غرفة تجارة وصناعة لاغوس.

ويأتي تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية. وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

وحسب بيانات جمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع نيجيريا خلال العام 2022 حوالي 7.8 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 39.3% مقارنة بقيمتها خلال العام 2021، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات النيجيرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 551 شركة، منها 75 شركة جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات "إف دي آي إنتيليجنس"، بلغت قيمة الاستثمارات من دبي إلى نيجيريا 234.30 مليون دولار أمريكي (حوالي 862.2 مليون درهم) خلال الفترة 2018 وحتى يوليو 2023 وتركزت في قطاعات الأغذية والمشروبات، والعقارات، والخدمات المالية والبرامج وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال والأسمدة ومواد البناء والنقل والتخزين.

تدعم البعثة التجارية هدف دبي في زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2026، وتمكين 100 شركة في دبي من التوسع عالمياً مع نهاية عام 2024. وتعمل الغرفة على دعم توسع شركات دبي في الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بالاستناد إلى شبكة قوية من المكاتب الخارجية في جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز