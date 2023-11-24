عروض «التخفيضات الكبرى» في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في دبي فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بعروض قيمة وصفقات واعدة في قطاع التجزئة لتهدي زوار الإمارة والمقيمين فيها أفضل فرص التسوق.

ويشارك أكثر 2000 متجر ونحو 500 علامة تجارية في تقديم تخفيضات هائلة تصل إلى 90 % في أنحاء الإمارة ما يتيح للمتسوقين فرصة مثالية لخوض تجربة تسوق فريدة من العلامات التجارية المفضلة في مراكز التسوق والمتاجر.

وتقدم الفعالية لعشاق التسوق مجموعة واسعة من العروض الترويجية المذهلة ضمن فئات تشمل المنتجات الإلكترونية والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وغيرها.

وتتوفر العروض في أفضل وجهات التسوق على مستوى المدينة، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ونخيل مول، وفستيفال بلازا، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، وبلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك. (دبي - البيان)



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