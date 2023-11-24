60 % من كهرباء موانئ دبي العالمية من مصادر للطاقة المتجددة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التزامها بدعم برامج الاستدامة، وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول 2040، وأن 60% من الكهرباء المستخدمة في عملياتها تأتي من مصادر متجددة. وقالت مها القطان، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في المجموعة: «إن موانئ دبي العالمية ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وصافي انبعاثات صفر بحلول 2050».

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»: إن محطة روتردام تعتبر الأولى، ضمن محفظة موانئ دبي العالمية، التي تحقق هدف «صفر انبعاثات»، لافتة إلى أن نحو 60 % من الكهرباء المستعملة في عمليات موانئ دبي العالمية تأتي من مصادر طاقة متجددة.

وأوضحت، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في «دي بي ورلد»: «إن إمدادات الطاقة لعمليات المجموعة المحلية مدعومة بنسبة 100%،عبر مصادر الطاقة المتجددة، من خلال اتفاقيتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي».

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