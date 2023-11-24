دبي تجذب 250 مليونيراً من أثرياء لندن في العام 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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بحلول نهاية عام 2023، سينتقل نحو 250 مليونيراً من لندن إلى دبي، وفقاً لدراسة حديثة أعدتها «نيو ورلد ويلث»، المتخصصة في تتبع أصحاب الثروات عالمياً.

وستصبح دبي، وفقاً للتقرير، ضمن أكبر ثلاث وجهات تجتذب الأثرياء من المملكة المتحدة، بعد العاصمة الفرنسية باريس، التي من المتوقع أن ينتقل إليها 300 مليونير، وموناكو المتوقع انتقال نحو 250 مليونيراً إليها أيضاً مثل دبي.

وفي عام 2022، هاجر نحو 5200 من أصحاب الثروات العالية إلى الإمارات، وهو ما يتجاوز توقعات مؤسسة «هينلي آند بارتنرز» في تقريرها الصادر في وقتٍ سابق خلال العام الجاري لهجرة الثروات الخاصة، التي قدرت أعدادهم بـ4 آلاف فقط.

ويشير التقرير إلى أن قبل تفشي جائحة كورونا، شهدت دولة الإمارات تدفقات صافية من أصحاب الثروات العالية بلغت 1000 شخص سنوياً.

ملاذ آمن

وبحسب رئيس قسم الأبحاث في «نيو ورلد ويلث» أندرو أمويلز، فإن الإمارات تعتبر ملاذاً آمناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمتعها بالقوة الاقتصادية في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنفط، والغاز، والعقارات، والتكنولوجيا، والسفر، والسياحة.

ويؤكد أمويلز أن تمتع الإمارات بمعدلات ضريبية منخفضة وأكثر تنافسية عالمياً، مع برمودا وموناكو، جعلها وجهة جذابة لأصحاب الثروات العالية، كما وصف نظام الرعاية الصحية الذي تتمتع به الإمارات بأنه نظام من الدرجة الأولى، لا سيما مع اختيار العديد من الأجانب العلاج فيها.

ويشير التقرير إلى عدة أسباب تؤدي لهجرة أصحاب الثروات العالية من لندن، يأتي في مقدمتها تراجع أهمية بورصة لندن، جنباً إلى جنب مع خروجها من الاتحاد الأوروبي، ونظام الرعاية الصحية المتدهور، ومعدلات الضريبة المرتفعة على أصحاب رأس المال.

وبحسب التقرير المنشور على موقع المؤسسة؛ فإن مغادرة الأثرياء من لندن بدأ منذ نحو عقدٍ من الزمان، حيث غادر عدد أكبر من أصحاب الملايين ودخل عدد أقل.

وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، فقدت المملكة المتحدة نحو 12500 من أصحاب الثروات العالية، الذين تُقدر ثروتهم بمليون دولار أو أكثر.

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