«الإمارات للألمنيوم» تبدأ بتشييد أول مصنع في العالم لتحويل بقايا البوكسيت إلى تربة مصنعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن بدء تشييد مصنع تجريبي لتحويل بقايا البوكسيت، وهي أحد أنواع النفايات الناتجة عن عملية تكرير الألومينا، إلى تربة مصنّعة صالحة للزراعة.

ويعد هذا المصنع التجريبي الأول من نوعه عالميا، ويأتي إنشاؤه بعد 5سنوات من التعاون في مجال البحث العلمي بين الشركة ومجموعة من المنظمات البحثية العالمية، حيث نتج عن هذا التعاون عملية مبتكرة لإعادة استخدام هذه النفايات التي يصعب تدويرها. وقامت الشركة خلال العام الماضي بإعداد الخطط الهندسية التفصيلية للمشروع.

وتستخدم بقايا البوكسيت المعالجة مكوناً رئيساً للتربة المصنّعة، وتطلق عليها الإمارات العالمية للألمنيوم اسم «تربة». ومن المتوقع أن يكتمل بناء المصنع في 2024.

إنجاز

وقال عبدالناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل بدء إنشاء هذا المصنع التجريبي إنجازاً كبيراً في مسيرة الاستدامة وإيجاد حلول مفيدة لبقايا البوكسيت، حيث كان التعامل معها تحدياً صعباً منذ فجر صناعتنا.

وتعد التربة المصنعة من بقايا البوكسيت حلاً ذا إمكانات كبيرة، حيث تلبي مطلباً مهماً في الدولة. ونهدف إلى تطوير حلول متعددة لاستخدام جميع بقايا البوكسيت المنتجة محلياً بطرق مفيدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية نحو الاستدامة ودعم الاقتصاد الدائري».

وتُنتج صناعة الألمنيوم نحو 150 مليون طن من بقايا البوكسيت في جميع أنحاء العالم كل عام، ولا يتم استخدام سوى أقل من 2% منها حالياً. وتعتبر بقايا البوكسيت مواد كاوية لا تدعم الحياة النباتية إن لم يتم معالجتها.

وسيقام المصنع التجريبي الجديد في موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة بأبوظبي على مساحة 900 متر مربع عند اكتمال البناء، وسيضم 230 طناً من الفولاذ، وأكثر من كيلومترين من الأنابيب، و10 خزانات منفصلة. وتم تصنيع نظام ترشيح متخصص في فنلندا، ووصل إلى الإمارات في يونيو.

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