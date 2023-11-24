دبي تستضيف مؤتمر الهيئات الاقتصادية فبراير 2024

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية 27 و28 فبراير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ما يعكس مكانة الإمارة على الخريطة العالمية كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والاجتماعات الدولية ضمن مختلف القطاعات.

ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار «قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير»، باقة من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين ضمن مختلف القطاعات والمجالات حول العالم، كما يشكل منصة مثالية للتواصل بين المشاركين لتبادل الآراء، في خطوة تعكس الدور الرائد والحيوي الذي تلعبه الهيئات والجمعيات لخدمة احتياجات أعضائها وتحقيق طموحاتها.

وتكمن أهمية المؤتمر، الذي ينظمه مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، في التطرق إلى استراتيجيات مبتكرة والاطلاع على أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز آليات التعاون، وبالتالي خلق قيمة مضاعفة تدعم الأفراد واحتياجات المجتمع من جهة وتعزز أعمال المال والاقتصاد من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضوراً لافتاً من قبل مديري الهيئات والجمعيات والأطراف المعنية الذين يلعبون دوراً حاسماً في القيادة والإدارة نحو تمكين التغيير.

وجهة للفعاليات

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي: تسعى دبي إلى ترسيخ مكانتها وجهة رائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى، فيما يأتي تنظيم مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية للتأكيد على التزام دبي بدعم وتطوير الهيئات والجمعيات الداعمة للمجتمعات، وأيضاً الإسهام في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات الجديدة في هذا القطاع على مستوى العالم.

وأضاف: في ظل التقدم والتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنها سوف توفر بيئة مثالية لاستكشاف الحلول لإحداث التغيير المطلوب. ونحن نتطلع للترحيب بالمسؤولين والخبراء العالميين والشركاء على صعيد المنطقة لبحث سبل التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.

لا سيما أن المؤتمر يدعم أهداف وأجندة الهيئات والجمعيات من أنحاء العالم من خلال استكشاف المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وهو ما يسمح بزيادة عدد أعضائها وأيضاً تعزيز نطاق انتشارها في الشرق الأوسط وخارجه.

حوار

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يوفر مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية منصة قيمة للحوار وتبادل المعارف لكل الجهات المعنية باستكشاف فرص التوسع في الشرق الأوسط. تلعب هذه الهيئات دوراً حيوياً في تعزيز الابتكار ودفع تطوير الاقتصادات المعتمدة على المعارف حول العالم.

وبوصفها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، ولا شك أن الموقع الاستراتيجي لدبي ومزاياها التنافسية قد لعبا دوراً محورياً في اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم، والذي يتيح للهيئات التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، ويمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

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