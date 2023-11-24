الإمارات تفوز برئاسة الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين

المصدر: أبوظبي – وام

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فازت الإمارات برئاسة الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وذلك خلال انتخابات الجمعية العمومية التي أقيمت أمس في مركز أبوظبي للمعارض.

وتولى خالد البادي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس جمعية الإمارات للتأمين، رئاسة الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين للدورة المقبلة 2023 - 2025.

وقال البادي: «إن فوز دولة الإمارات برئاسة الاتحاد الأفروآسيوي يأتي تكليلاً لجهودها في قطاع التأمين وإعادة التأمين، حيث نجحت في تعزيز هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة، وذلك من خلال التشريعات والمبادرات التي مكنته من تحقيق النمو والتوسع».

وأضاف: «سنعمل من خلال رئاسة الإمارات للاتحاد على النهوض بهذا القطاع، ومتابعة التطورات والمستجدات المتعلقة بصناعة التأمين بما يمكنها من مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة خلال الفترة المقبلة».

واحتضنت أبوظبي مؤخراً فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين 2023 بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار في أسواق التأمين العالمية من 62 دولة، وعلى وجه الخصوص من الدول الأفريقية والآسيوية الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى المشاركة الواسعة والفاعلة من سوق التأمين الإماراتي.

وشكلت جلسات العمل والاجتماعات التي عقدت طوال مدة المؤتمر الذي اختتم مؤخراً بمشاركة نخبة من الخبراء ورواد صناعة التأمين والمفكرين المبتكرين فرصاً مهمة لاستشراف مستقبل صناعة التأمين.

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