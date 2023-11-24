«بيورهيلث» تستحوذ على «بيور سي إس» للتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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استحوذت «بيورهيلث» على 100% من «بيور سي اس»، شركة الخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

وفي إطار الرؤية الرامية إلى تسريع الرقمنة سيضمن الاستحواذ وصول «بيورهيلث» إلى حلول تتناسب مع احتياجات الغد، مما يرسخ ريادتها التكنولوجية، ويعزز التزامها بإنشاء منصة مدعومة بالتكنولوجيا، ويدعم جهودها لرفع معايير التميز في الرعاية الصحية، ويتماشى ذلك مع إدراك المجموعة لأهمية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تطوير قطاع الرعاية الصحية وخدمات المستهلكين.

ونفذت «بيور سي اس» أكبر مشروع للصحة الرقمية في المنطقة، وهو منصة «رعايتي»، الملف الوطني الصحي الموحد، والتي تشمل ما يفوق 17 مليون سجل طبي إلكتروني فريد، ضمن قاعدة موحدة، ويحسن المشروع التحويلي رعاية المرضى والكفاءة وفعالية التكلفة، ويبسط الوصول إلى السجلات، ويسهم في تطوير مشهد الرعاية الصحية في الدولة.

كما نفذت «بيور سي اس» مشاريع عديدة تتعلق بالتكنولوجيا على المستويين المحلي والاتحادي، والتي تركز على تكامل الأنظمة المتطورة، ومراكز البيانات والأمن السيبراني وتطبيقات المستهلك الرقمية.

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