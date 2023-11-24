إكسبو الشارقة يستضيف معرض المنسوجات الدولي 28 نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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يستضيف مركز إكسبو الشارقة للمرة الأولى، فعاليات معرض المنسوجات الدولي، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة أكثر من 60 عارضاً من كبرى الشركات الهندية المتخصصة في صناعة وإنتاج المنسوجات والملابس، إلى جانب العديد من الشركات المحلية، ونخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في هذا المجال.

ويقدم المعرض الذي ينظمه اتحاد جمعية رعاية النساجين في مدينة غوجارات الهندية، وبدعم من جمعية تجار المنسوجات في دبي، على مدار ثلاثة أيام عرضاً لأكثر من ألف منتج من الأقمشة والمنسوجات عالية الجودة والعديد من أحدث تصاميم الأزياء والملابس وحقائب اليد والأحذية وإكسسوارات الملابس.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن استضافة معرض المنسوجات الدولي يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للمركز، الرامية إلى إغناء أجندة فعالياته بحزمة من المعارض المتخصصة، وذلك بهدف دعم تنويع الاقتصاد عبر تطوير صناعة المعارض في الشارقة، وتعزيز تنافسيتها والنهوض المستمر بها، لتحافظ على مكانتها كواحدة من أهم المدن التي تقود هذه الصناعة في المنطقة، مشيراً إلى أهمية المعرض في توفير منصة متميزة لكبار العاملين في مجال صناعة وتجارة المنسوجات والأقمشة، للوصول إلى الأسواق الإقليمية.

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