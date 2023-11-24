30% نمو عمليات «مرحبا» بمطار دبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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سجلت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية في مجال الضيافة في المطارات التابعة لـ«دناتا»، نمواً بنسبة 30 % على أساس سنوي بحجوزات العملاء في مطار دبي الدولي، خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023 / 2024. وزاد إقبال المسافرين على تعزيز رحلاتهم بخدمة الاستقبال والمساعدة والصالات الخاصة في المطار.

وقدم فريق «مرحبا» خدماته لأكثر من 1.2 مليون مسافر عبر المحطات الثلاث في مطار دبي الدولي، وذلك خلال المدة من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2023. واجتذبت صالات «مرحبا» 900 ألف عميل خلال المدة ذاتها، لتصل إلى ذروة يومية بأكثر من 8000 زائر في يونيو.

ووسعت «مرحبا» مؤخراً عروضها بإطلاق «مرحبا كونسيرج»، الخدمة الشاملة لتلبية متطلبات الركاب في اللحظة الأخيرة. وتقع كاونترات الكونسيرج في قاعات المغادرة بمبنيي الركاب 1 و2 بمطار دبي الدولي، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك حجز التذاكر، وتأمين السفر، والاستقبال والمساعدة، والصالة، وإلغاء التأشيرة وخدمات المسار السريع. وسوف يضاف مستقبلاً مزيد من الكاونترات داخل مباني مطار دبي الدولي الثلاثة.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: يجسد النمو الكبير الذي حققته مرحبا الشعبية المستمرة التي تتمتع بها دبي، والطلب المتزايد على خدمات الضيافة ذات الجودة العالية التي نقدمها في المطارات. وتوسع خدمة مرحبا كونسيرج عروضنا، ما يوفر للمسافرين حلولاً سريعة وفعالة في مطار دبي الدولي. وسوف نواصل تعزيز خدماتنا لتحسين تجربة المسافرين طوال رحلاتهم عبر المطار.

وتضمن «مرحبا» مروراً سريعاً وآمناً للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، بدءاً من المسار السريع وحتى المساعدة في عمليات نقل الأمتعة. وبين أبريل وسبتمبر 2023، استمتع أكثر من 210 آلاف عميل بخدمات الاستقبال والمساعدة في المطار.

وتوفر صالات «مرحبا» الخمس في مطار دبي الدولي خدمة الواي فاي فائقة السرعة ومأكولات عالمية تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الغذائية والإثنية.

وتفضل أعداد كبيرة من العملاء، الذين يستمتعون بضيافة «مرحبا» برياني دجاج شاجاهاني باعتباره الطبق الأكثر شعبية، حيث استهلكوا أكثر من 23 طناً بين أبريل وسبتمبر. وتم استخدام أكثر من 4.5 أطنان من حبوب/ أكياس القهوة لصنع أكثر من 450 ألف كوب من القهوة. وتناول المسافرون في الصباح 16 طناً من البيض المخفوق كطبق الإفطار المفضل لديهم. كما تم استهلاك أكثر من 420 ألف شطيرة متنوعة، إضافة إلى أكثر من 210 آلاف علبة مشروبات غازية.

وأطلقت خدمات «مرحبا»، في الإمارات لمساعدة المسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي أو المغادرين منه. ويشهد الإقبال على خدمات الاستقبال والمساعدة نمواً كبيراً ومتواصلاً، تزامناً مع تعزز مكانة دبي كمركز رئيسي للسفر الدولي.

وتواصل «مرحبا» توسيع عروض منتجاتها من خلال قائمة متنامية من الخدمات والخيارات الإضافية المصممة لجعل تجربة الركاب في المطار مريحة قدر الإمكان.

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