«ميبا»: 40 % حصة الإمارات من حركة طيران رجال الأعمال بالمنطقة

المصدر: دبي - وام

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أفاد علي أحمد النقبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، بأن الإمارات تستحوذ على ما يتراوح بين 35 و40% من حركة طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون بذلك أكبر أسواق المنطقة.

وأشار في تصريحات على هامش المؤتمر الثالث لمنظمة «إيكاو» بشأن الطيران والوقود البديل، إلى أن عدد الطائرات الخاصة أو طائرات رجال الأعمال التي تعمل في الإمارات يتخطى 500 طائرة، فيما يتخطى عدد الطائرات المسجلة في الدولة 200 طائرة.

ارتفاع كبير

وأوضح أن عدد الطائرات التي تعمل في السوق المحلي ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكن عملية التسجيل لم تتم للكثير منها باعتبار أن ذلك يرتبط بأمور إجرائية تحتاج بعض الوقت.

وحول الاتفاقية التي تم توقيعها بين «ميبا» والهيئة العامة للطيران المدني، قال إنها تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون وتطوير عمل طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، وزيادة حركة هذا القطاع المحوري، بحيث يتم استقطاب المزيد من الطائرات لتكون مسجلة في الإمارات أو لتعمل انطلاقاً من السوق المحلي.

وأضاف: يعتبر طيران رجال الأعمال والطيران الخاص لاعباً أساسياً في منظومة الطيران بالإمارات، إذ تعتبر الدولة قائدة في مجال طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، ونطمح أن تكون الدولة القاعدة الأساسية والمقر الأساسي لطيران رجال الأعمال في المنطقة ككل.

وقال إن الاتفاقية ستنطوي على توقيع بعض العقود الرامية إلى تطوير هذه الصناعة، وعلى تأسيس لجان متخصصة سواء في مجال التشغيل أو التسجيل أو المناولة الأرضية وغير ذلك. وأضاف: نتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني لتسريع عملية التسجيل، ولجعل الإمارات المقر الرئيسي لخدمات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في المنطقة بما يشمل لتسجيل والعمل.

وفيما يخص اعتماد الوقود البديل في عمليات التشغيل، قال إن طيران رجال الأعمال من ضمن منظومة دعم استخدام وقود الطيران المستدام عن طريق المجلس العالمي لطيران رجال الأعمال. وأكد التزام طيران رجال الأعمال والطيران الخاص باستخدام معظم الطائرات الخاصة لوقود الطيران المستدام والوصول إلى صافي صفر انبعاثات في 2050.

وأشار إلى أن العديد من التجارب تمت لاستخدام الوقود المستدام في الطيران الخاص، وقبل شهر تم الإعلان عن رحلة طائرة جولف ستريم G600 باستخدام الوقود البديل من أمريكا إلى وسط أوروبا.

وحول الانبعاثات الصادرة عن طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، أفاد بأن الرقم لا يذكر، إذ لا يتخطى 0.02 % من انبعاثات قطاع الطيران بشكل عام والتي هي عند حدود 2 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.

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