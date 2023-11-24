الصكوك الوطنية: %64 من الموظفين تحت 30 عاماً يدخرون للحالات الطارئة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار، أن 64 % من الموظفين تحت 30 عاماً يدخرون مبلغاً تقريبياً قدره 40 ألف درهم لإدارة الأمور الطارئة. وأضافت الصكوك الوطنية أن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يُعد واحداً من أكثر الأشياء التي تشكل مصدر قلق للعديد من الأشخاص وخصوصاً النساء فوق 40 عاماً.

ويمكن برنامج «الراتب الإضافي» العملاء من اختيار فترة الادخار التي تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، عبر خطة تقدم عوائد تنافسية، حيث يتم إعادة استثمار الأرباح الشهرية طوال فترة الادخار، ممكنة العملاء من ادخار مبلغ شهري بحد أدنى قدره 1000 درهم.

وتأتي هذه النتائج بناءً على نتائج النسخة الثانية عشرة من مؤشر الصكوك الوطنية للادخار.

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