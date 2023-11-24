توقعات بيوم قياسي لـ«اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في «الجمعة السوداء»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ابلو»، الشركة المتخصصة في إدارة عمليات تجارة التجزئة الإلكترونية في الشرق الأوسط عن مؤشرات إيجابية حول المدفوعات الإلكترونية المرتبطة بالخصومات، حيث من المتوقع أن تحطم خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» رقماً قياسياً في تجاوز حجم وقيمة جميع المدفوعات النقدية وذلك للمرة الأولى خلال «الجمعة السوداء» في عام 2023.

ووفقاً لبيانات «ابلو»، تسجل خدمات الدفع الإلكترونية مثل الدفع نقداً عند الاستلام 35 % من عمليات الشراء، في حين تحظى بطاقات الائتمان والدفع النصيب الأكبر بنسبة 42 % من حصة المدفوعات. وتبلغ نسبة خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً 23 %. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخدمات سترتفع في سوق الإمارات لتبلغ نسبتها 26 %.

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