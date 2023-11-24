القرية العالمية تحتفي بعيد الاتحاد

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت القرية العالمية، عن استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، وذلك لغاية الثالث من ديسمبر المقبل، حيث ستزدان الوجهة بالمظاهر الاحتفالية التي تشمل مجموعة من العروض الثقافية والأنشطة التراثية والترفيهية التي تحمل طابعاً يحتفي بروح وحدة الإمارات وتناغمها مع الثقافات الأخرى التي تحتضنها القرية العالمية.

وسيكون ضيوف القرية العالمية خلال هذه الفترة، على موعد مع مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة في جميع أنحاء الوجهة، حيث سيحتضن المسرح الرئيسي باقة من العروض الفنية التي تشمل أوبريت «رؤية الإمارات»، وهو العرض الفني الآسر الذي سيستمر لـ 30 دقيقة من 1 حتى 3 ديسمبر، ويمزج بين إبداعات العروض المسرحية للأوبرا والأنغام الموسيقية التي تستعرض محطات دولة الإمارات العربية المتحدة طوال رحلتها الحافلة بالإنجازات.

كما ستحتضن القرية العالمية خلال احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 52، مجموعة من العروض الثقافية الأصيلة التي تتضمن رقصة «اليولة» الشهيرة، ورقصة «العيالة» التي تعبر عن الانتصار في الثقافة الإماراتية، والتي ستجوب بسحرها أرجاء الوجهة من 1 حتى 3 ديسمبر، فيما يمكن للضيوف التعمق في التراث الإماراتي الغني بتجربة فنون الحناء التي تقدمها أكشاك مخصصة، إلى جانب كشك الصور الفوتوغرافية التي تحمل طابع احتفالات عيد الاتحاد، وتجربة الصقارة التي تتيح للضيوف التفاعل مع الصقور.

واستكمالاً للأجواء الاحتفالية التي ستغمر أرجاء القرية العالمية خلال تلك الفترة، يمكن للضيوف الحصول على الهدايا التذكارية الخاصة بعيد الاتحاد من جناح الإمارات وجناح 971 من المجتمع وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إلى جانب مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أو التوجه للمطاعم التقليدية المنتشرة في جميع أرجاء القرية العالمية لتذوق المأكولات الإماراتية الأصيلة. وستكتسي أرجاء القرية العالمية خلال احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ 52، بألوان علم الإمارات.

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