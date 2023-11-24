«اتصالات من إي آند» تقود حوار الشبكات المستدامة في المستقبل الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت «اتصالات من إي آند» في جلسة حوارية لاستشراف مستقبل الشبكات المستدامة في عصر شبكة الجيل الخامس المتقدمة، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (23 - WRC) في دبي المنبثق عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي انطلق في مركز دبي التجاري العالمي في 20 نوفمبر الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل تحت إشراف وتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة السلطات الحكومية الوطنية، ووكالات تنظيم الاتصالات، ونخبة من الشركاء المتخصصين، لعقد نقاشات محورية حول أبرز السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع على نطاق عالمي.

وتقود «اتصالات من إي آند» جلسة حوارية تمثل منصة للخبراء، للتعرف على أحدث التطورات لتقنية شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)، ورحلة التحول إلى الاستفادة من قدرات شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وتشمل الجلسة تبادل وجهات النظر حول أحدث التطورات في الصناعة، ودور شبكات الجيل الخامس 5G في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات.

وأكد خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من إي آند»، أهمية الشبكات المستدامة ودورها في تشكيل المستقبل الرقمي، وقال: «تتيح الجلسة النقاشية الفرصة لصناع القرار والشركاء للتعرف على أهم تطورات شبكة الجيل الخامس وقدراتها على دعم جهود الاستدامة، وتسلط الضوء على التزام «اتصالات من إي آند» المتواصل بالعمل، ضمن مبادئ الاستدامة وعملها المستمر على تطوير قطاع الاتصالات في دولة الإمارات».

وأطلقت «إي آند» الشرائح الهاتفية الخضراء المعاد تدويرها لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لمشاركتها في مؤتمر الأطراف (كوب28)، كجزء من التزامها بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية المؤسسية (ESG) للمساهمة في رسم معالم مستقبل أكثر استدامة.

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