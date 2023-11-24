زيادة رضا مستخدمي الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشف أحدث تقرير لمختبر المستهلك من إريكسون والذي حمل عنوان «قيمة شبكة الجيل الخامس: تحويل الأداء إلى قيمة»، عن مجموعة من الرؤى المميزة واتجاهات المستهلكين فيما يتعلق بشبكة الجيل الخامس في الإمارات، مؤكداً زيادة رضا مستخدمي شبكة الجيل الخامس في الإمارات.

وتعكس الدراسة آراء 1,220 مستهلكاً شاركوا في استطلاع الرأي من الإمارات، بما في ذلك 650 من عملاء شبكة الجيل الخامس النشطين، والذين يمثلون آراء 4 ملايين مستخدم شبكة جيل خامس، و6 ملايين مستهلك في الإمارات.

وقد أبلغ مستخدمو شبكة الجيل الخامس عالمياً عن زيادة 47% في متوسط الوقت الذي يقضونه في استخدام تنسيقات الفيديو المحسنة خلال العامين الماضيين. وسجل عدد المستخدمين الراضين للغاية عن الأداء العام لشبكة الجيل الخامس في الإمارات نمواً 13% على أساس سنوي.

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