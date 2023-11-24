«هايسنس» تفتتح مركز بحث وتطوير جديداً بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هايسنس، شركة الإلكترونيات العالمية، رسمياً عن افتتاح مركز بحث وتطوير جديد في دبي، وهو مركز استراتيجي يركز على تطوير المنتجات لتلبية متطلبات العملاء في منطقة الخليج. واستثمرت هايسنس بشكل كبير في المركز بمدينة دبي للإعلام، وهو أول مرفق بحث وتطوير متطور في المنطقة.

جاء الإعلان على هامش مؤتمر التعاون الاقتصادي الصيني الإماراتي بدبي. واستضاف المؤتمر تشين في، المدير العام لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، بحضور لي شوهانغ، القنصل العام الصيني في دبي؛ وسونغ جونجي، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ؛ وخالد الشامسي، نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي.

وأشار خالد الشامسي إلى أنّ هذا الاستثمار يؤكد على مكانة الإمارة كمركز اقتصادي وثقافي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

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