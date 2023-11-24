مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تناقش مؤشرات خطتها الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الخلوة الاستراتيجية الأولى لمناقشة مؤشرات خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 - 2025، بحضور مديري الإدارات والأقسام وموظفي الصف الثاني، في فندق الملكة إليزابيث الثانية، بهدف تحديد جميع العوامل المتعلقة بمتابعة مراجعة وتحديث وتطبيق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

وأشار سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أهمية مراجعة الخطة الاستراتيجية وتطويرها بشكل دوري بما يتناسب مع آخر المستجدات المحلية والعالمية التي تؤثر على سير العمليات وتحديث المبادرات والمشاريع التي تواكب التوجهات الحكومية والاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها دبي، والتي تتواءم مع توجهات المؤسسة واختصاصاتها التشغيلية منها: أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الصناعية 2040، وخطة دبي الحضرية 2040، والخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في دبي - 2030، واستراتيجية دبي الرقمية واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وأكد بن سليم أهمية العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي بالصدارة في مختلف المؤشرات العالمية، وأن تكون دبي أفضل مكان للعيش في العالم، وذلك بطرح مشاريع ومبادرات تحقق تلك الرؤية، معرباً عن جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تسهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة، وذلك لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وأعرب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن أهمية دور الخلوة في تعزيز قنوات التواصل بين مختلف الوحدات التنظيمية ومشاركتها في صنع القرار وتقريب وجهات النظر والسير في طريق واحد نحو تحقيق رؤية المؤسسة، حيث تضمنت الخلوة عقد ورش عمل وأنشطة جماعية للخروج بمجموعة من الآليات والمبادرات والأفكار التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة دبي.

وأضاف: تعد الخلوة الاستراتيجية نقطة البداية لمرحلة جديدة من النمو والازدهار على جميع المستويات بالمؤسسة، واصفاً الخلوة بأنها منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات للتأكد من توحيد الجهود وبحث خطط التنمية ومناقشة سبل تحقيق إنجازات جديدة ومبادرات طموحة تلبي احتياجات المجتمع.

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