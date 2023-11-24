المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «وصل»؛ إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات في دبي، بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروع «هيلسايد ريزيدينس» الجديد في أقل من أربع ساعات، وذلك دلالة على انتعاش السوق العقاري في دبي. ونظراً للإقبال الكبير على المشروع، قامت «وصل» بطرح المرحلة الثانية من المشروع في اليوم ذاته.

ويتألف مشروع «هيلسايد ريزيدينس» من 819 شقة توفر خيارات متنوعة مثل الشقق بغرفة نوم واحدة وحتى أربعة غرف نوم، وشقق الدوبلكس المكونة من غرفتي نوم أو ثلاث، وشقق البنتهاوس، وشقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم.

ويعتبر المشروع الجديد جزءاً من «وصل غيت» المشروع العمراني المتكامل للتملك الحر والذي يقع في منطقة جبل علي الحيوية على طريق شارع الشيخ زايد.

يأتي هذا النجاح في أعقاب التطور الهائل في مشروع «وصل غيت» ونجاح عمليات البيع في مشروعي «ذا نوك» و«غاردينيا تاون هومز»، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية في هذه المشاريع والتي أطلقتها الشركة في وقت سابق.

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