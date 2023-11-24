«هب 71» تتعاون مع حكومة سيئول لدعم ريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، توقيع شراكة استراتيجية عبر الحدود مع حكومة مدينة سيئول، بهدف دعم نمو شركات التكنولوجيا الناشئة في الإمارات وكوريا الجنوبية، وتعزيز أنشطتها التجارية على المستوى العالمي.

وتستند هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الدعم المتبادل والتعاون المشترك، بناءً على العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين. وستركز «هب 71» وحكومة مدينة سيئول على إيجاد فرص عمل للشركات الناشئة عبر الحدود، بهدف تحقيق طموحاتها نحو التوسّع في كلا البلدين.

وسيتلقى مؤسّسو الشركات الناشئة، من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، دعماً شاملاً في تأسيس أعمالهم، ومساعدتهم في التنقّل بين منظومتي التكنولوجيا في البلدين، وتمكينهم من الوصول إلى شبكات الشركاء والاستثمارات الواسعة، للاستفادة من فرص السوق المتاحة في كلتا المنظومتين.

وقال أحمد علي علوان نائب الرئيس التنفيذي لـ «هب 71»: تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع سيئول خطوة هامة نحو تعزيز التزامنا بدعم نموّ شركات التكنولوجيا الناشئة في أبوظبي، حيث نسعى إلى تمكين وصولها إلى الفرص الدولية المتاحة عبر مراكز التكنولوجيا الرائدة في العالم.

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