«ألفاريز آند مارسال»: أداء قوي لمصارف الإمارات خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ألفاريز آند مارسال»؛ الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023، الذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وشهد القطاع المصرفي تحسناً في الربحية بفضل الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي 15.4% على أساس فصلي، وارتفاع الدخل غير الأساسي 2.4%، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة بـ 11.7%.

وشهد صافي دخل الفوائد نمواً قوياً (5.5%) على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. كما شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.4%، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 2.5% على أساس فصلي.

وشهدت الودائع لأجل عالية التكلفة إقبالاً من العملاء نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع النمو الإجمالي للودائع (5.1%)، ليتجاوز نمو القروض والسلف (الذي بلغ 3.9%). كما نما صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 14 نقطة أساس إلى 5.1%.

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كلاً من: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2023:

1 - واصلت تعبئة الودائع تفوقها على مستوى الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 3.9% على أساس فصلي، بينما سجلت القروض والسلف المجمعة نمواً أبطأ بلغ 2.4%. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بنسبة 1.1 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 75.2%. وقد سجلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات ارتفاعاً في القروض والسلف خلال الربع الثالث من عام 2023.

2 - ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 4.5% على أساس فصلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 5.5% على أساس فصلي وزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.4%. وبقي نمو إجمالي الدخل التشغيلي محدوداً بسبب الانخفاض في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات (بواقع 1.5% على أساس فصلي).

3 - سجل صافي هامش الفائدة نمواً بواقع 8 نقاط أساس، بالتزامن مع نمو العائد على الائتمان (بواقع + 95 نقطة أساس على أساس فصلي)، متجاوزاً الارتفاع الذي حققته كلفة التمويلات بنسبة 4.2% (بواقع + 52 نقطة) خلال الربع الثالث من عام 2023.

جاء النمو في صافي هامش الفائدة بفضل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة المرجعية بقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي بلغ + 25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. وسجلت معظم البنوك نمواً في صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع.

4 - انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 37 نقطة أساس لتصل إلى 28% في الربع الثالث من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي نفقات التشغيل (البالغ 5.9%) إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 4.5%).

5 - سجلت تسعة من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر. بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.6% في الربع الثالث من عام 2023 توازياً مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة ( 11.7%).

6 - أسهمت إعادة تسعير محفظة القروض وقاعدة الودائع منخفضة التكلفة في تعزيز صافي دخل الفوائد، بينما أسهم انخفاض تكلفة انخفاض القيمة في دعم نمو الإيرادات وارتفاع العائد على حقوق المساهمين.

سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً 5.6% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 5.5%) والدخل من غير الفوائد ( 2.4%) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (11.7%). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 21%، وتحسن كذلك العائد على الأصول بواقع 7 نقاط أساس لينمو بنسبة 2.3% خلال الربع.

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