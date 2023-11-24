3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير»، بسيولة ناهزت 88.9 مليون درهم، بنسبة 52.7% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 168.5 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي أمس، بدعم أسهم قطاع العقارات الذي ارتفع 0.6%، وأغلق عند 3984.99 نقطة، منخفضاً 0.3%.

وقفز سهم «أمان» بالحد الأقصى في سوق دبي، مرتفعاً 14.6%، ليقود ارتفاعات 14 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم «ديار للتطوير» 2%، و«سلامة» 1.5%، و«الإثمار القابضة» 1.46%، و«أمانات القابضة» 0.9%، و«إعمار العقارية» 0.7%، و«إعمار للتطوير» 0.44%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 21.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 67.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 45.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بشكل طفيف إلى مستوى 9533.51 نقطة، وشهد السوق ارتفاع أسهم «بالمز الرياضية» 9.2%، و«أسمنت الخليج» 9.1%، و«برجيل القابضة» 7.26%، و«بريسايت» 4.64%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 213.7 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 106.5 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 79.8 مليون درهم، مرتفعاً 0.6%، ليغلق عند 3.49 دراهم.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة قاربت 1.08 مليار درهم موزعة بواقع 915.08 مليون درهم في سوق أبوظبي، و168.5 مليون درهم في سوق دبي.

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