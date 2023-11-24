88 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحقيق أرباح قوية

المصدر: دبي - البيان

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أفاد 88 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات بأنهم يتوقعون تحقيق أرباح قوية وزيادة النمو العام الجاري، بما في ذلك زيادة الإيرادات مقارنة بعام 2022 على عكس نظرائهم حول العالم (77% فقط). كما يتوقع 84 % نمو أعمالهم بأكثر من 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك وفقاً لنتائج الإصدار الجديد من تقرير «آفاق وتوقعات الرؤساء التنفيذيين في الإمارات» من كي بي إم جي، التي استطلعت آراء 1325 رئيساً تنفيذياً من جميع أنحاء العالم، من بينهم عشرون رئيساً تنفيذياً في دولة الإمارات.

ويدرك الرؤساء التنفيذيون في دولة الإمارات حجم الضغط الناجم عن اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، حيث أكد 56% منهم أن الذكاء الاصطناعي يمثل أولوية استثمارية قصوى على الرغم من عدم توقع معظمهم رجوع عائد كبير على استثماراتهم لمدة ثلاث إلى 7 سنوات مقبلة. ورغم تزايد وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الإنشائي.

وحسب نتائج تقرير كي بي إم جي، فإن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تتصدر جدول أعمال الشركات بصورة متزايدة، حيث يدرج 64 % من الرؤساء التنفيذيين في الدولة هذه المعايير في استراتيجية الشركات.

كما يرى قادة الأعمال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كعنصر رئيسي لبناء سمعة العلامة التجارية وجذب الجيل القادم من المواهب، على الرغم من أن الغالبية (88 %) يتوقعون أن يستغرق الأمر ثلاث سنوات على الأقل لرؤية عوائد كبيرة على الاستثمار في المجالات البيئية والاجتماعية.

قال إيميليو بيرا، الرئيس التنفيذي والشريك الرئيسي في كي بي إم جي لوار جلف: «تكشف نتائج النسخة الجديدة من تقرير آفاق وتوقعات الرؤساء التنفيذيين عن أن قادة الأعمال في دولة الإمارات يشعرون بحماية نسبية من عدم الاستقرار العالمي، وبالتالي يواصلون التركيز على نمو أعمالهم.

كما كشف التقرير عن أن الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات يفضلون نهجاً قيادياً أكثر تعاوناً، حيث يتوقع 72% منهم عودة الموظفين إلى العمل من مكاتبهم بدوام كامل، مقارنة بـ60% في العام الماضي.

ويتصور 20 في المئة فقط نموذج عمل هجين، مقارنة بنسبة 27% من نظرائهم حول العالم، في حين يخطط 8% للسماح بالعمل عن بعد بشكل كامل ما يعكس إيمان قادة الشركات في دولة الإمارات بأن المسؤوليات الإدارية والتشغيلية المشتركة تعزز تحقيق نجاح أكبر.

وفي حين يخطط معظم الرؤساء التنفيذيين حول العالم لجذب الموظفين إلى مكاتبهم بمهام يفضلونها وامتيازات أخرى، ذكر معظم الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات (60% ) أنهم إما محايدون أو من غير المرجح أن يكافئوا العاملين من المكاتب، بما يعني أن العمل في مقر العمل سيكون متوقعاً.

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