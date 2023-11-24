مجلس «دريك آند سكل» يوافق على زيادة رأس المال

المصدر: دبي ـ البيان

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وافق مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» خلال اجتماعه، أمس، على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد، وذلك للنظر في زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي على شروط وموعد زيادة رأس المال. وأضافت أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على بدء المناقشة مع الجهات التنظيمية بما في ذلك سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع لإعادة التداول على أسهم الشركة ومناقشة هيكل رأس المال.

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