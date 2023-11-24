«إعمار» تكشف عن استعداداتها لاحتفالات رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد شركة «إعمار» للاحتفال الأضخم والأروع بليلة رأس السنة في دبي، حيث كشفت عن البراعة التكنولوجية الاستثنائية، والإبداع البشري الكامنين وراء إعداد العرض الأسطوري.

ويصمم العرض البصري والموسيقي على واجهة برج خليفة بمنتهى البراعة والعناية من قبل فريق من المبدعين والفنيين في مجهود يستغرق 671 يوم عمل.

وبزيادة عن المواسم السابقة تم تنظيم 325 موقع إطلاق استراتيجي للألعاب النارية في عرض هذا العام لتشكيل مشهد باهر في السماء.

واحتفاء بروح دبي المتألقة دوماً وضع أكثر من 2800 اتجاه لإطلاق الألعاب النارية، من شأنها أن تحول سماء الليل إلى لوحة متداخلة من الألوان والأشكال، لتضفي مزيداً من الروعة على العرض، كما سيتم تقديم 15,682 عنصراً من الألعاب النارية في الأداء، وكل منها يتميز بتسلسل إطلاق خاص منسق بواسطة تقنية حاسوبية متقدمة.

وفي تناغم مثالي مع هذا العرض المذهل من المقرر أن تقدم نافورة دبي عرضاً راقصاً بتنسيق مبهر مخصص.

ويدير هذا العرض بيتر كوبيك، المدير الفني لكوريغرافيا النوافير الراقصة في شركة «WET»، والذي يمتلك خبرة طويلة تقارب ثلاثة عقود في هذا المجال، ومن المتوقع أن يتضمن عرض نافورة دبي لهذا العام توليفة ساحرة من عروض الماء والضوء والموسيقى، بتناغم تام مع عرض برج خليفة.

ويتميز عرض نافورة دبي بأكثر من ألف فوهة مصغرة لإطلاق المياه «MiniShooter» لتكوين تشكيلات مائية مدهشة، وعشرات من الفوهات الأضخم والأسرع «HyperShooters» و«XtremeShooters» لإطلاق الماء على ارتفاع يصل إلى 150 متراً، ومئات من مضخات «Oarsmen وFan Oarsmen»، التي تضفي مزيداً من الرقي والسلاسة لرقصة الماء، كما سيضيء النافورة أكثر من 6600 مصباح، و127 خيط وميض ضوئي، بينما ستشكل 6700 فوهة ضباب أجواء تضفي أجواء ساحرة على الأمسية المميزة.

وعلى الرغم من حجمها الهائل، فإن احتفالات «إعمار» برأس السنة الجديدة تتجاوز كونها مجرد أرقام، إذ تعتز بروح الوحدة والتآزر التي تجمع العائلات والأصدقاء حول العالم، من خلال هذا الإنجاز التكنولوجي المذهل، فمن خلال التركيز على النوعية في إنتاج فعالياتها بدلاً من الكمية تضمن إعمار التخطيط والتنفيذ الدقيقين لعروض ليلة رأس السنة في برج خليفة ونافورة دبي، وبنتيجة ذلك فإن عرض احتفالات إعمار بليلة رأس السنة هذا العام يتجاوز كونه مجرد احتفال بالألعاب النارية وعروض الضوء والموسيقى، ليقدم للعالم نموذجاً للتكامل السلس بين التكنولوجيا والتميز الفني والإبداع البشري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز