3 مشاريع تفوز بجائزة الهاكاثون للأصول المشفرة والويب 3

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة الأصول المشفرة العالمية «بايبت»، عن اختتام فعاليات بطولة الهاكاثون؛ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتوزيع جوائز مجموعها 100 ألف دولار على 3 مشاريع فائزة، لتعزيز تطوير منظومة تقنيات الويب 3 المزدهرة في دبي.

وكشف مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة «بايبت» عن إبرامهما شراكة استراتيجية في يونيو الماضي لتسريع تبني تقنيات التشفير والويب 3 على نطاق واسع في دبي، ويمثل الهاكاثون أحدث إنجازات هذه الشراكة، وهو الأول من نوعه في المنطقة مع وصول مجموع جوائزه إلى 100 ألف دولار، والتي تهدف إلى تشجيع الابتكار في تقنيات الأصول المشفرة والويب 3.

10 فرق

وشهدت المرحلة النهائية من الهاكاثون اختيار عشرة فرق متميزة ومنحها الفرصة لعرض ابتكاراتها الرائدة في مختلف مجالات قطاع البلوك تشين، بما فيها ربح العملات الرقمية عبر اللعب «جيم فاي»، والتمويل اللامركزي «دي فاي»، والبنية التحتية للويب 3، ورموز تعليم الويب 3 غير القابلة للاستبدال «NFTs»، وحلول بلوك تشين المستدامة، تمهيداً لاختيار الفائزين النهائيين بالمراكز الثلاثة الأولى، وهم:

1. «Evai Crypto Ratings»: وهو نظام رائد لامركزي للتعلم الآلي الخاضع للإشراف لتصنيف العملات المشفرة والتمويل اللامركزي «دي فاي» والرموز غير القابلة للاسترداد. ويوفر النظام تقييماً لامركزياً ومحايداً لأداء الأصول عن طريق إزالة التحيز البشري من خلال مزيج من الأبحاث المالية التي يراجعها النظراء وأحدث نماذج التعلم الآلي.

2. «Pravica»: وهو عبارة عن بنية تحتية للمراسلة ونقل القيمة عبر شبكة نظير إلى نظير عبر الويب 3.0.

3. «Timeswap»: وهو بروتوكول لامركزي بالكامل مدعوم من صانع سوق تلقائي فريد من نوعه ثلاثي المتغيرات، ما يتيح الإقراض والاقتراض من دون إذن لأصول التشفير.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: في ظل ما نشهده من ابتكارات رائدة في مجالات مثل مفهوم اللعب من أجل الربح «جيم فاي»، والبنية التحتية لشبكة الويب 3 وحلول البلوك تشين المستدامة وغيرها، يقدم الهاكاثون الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة وبايبت مثالاً بارزاً على الطرق التي يمكننا أن نرتقي من خلالها بمكانة دبي نحو الريادة وتحويلها إلى مركز عالمي لتقنيات الويب 3.

وأضاف: إن التكنولوجيا والابتكار اللذين أبرزهما أعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في جميع مجالات صناعة البلوك تشين لن يؤديا إلا إلى تعزيز هذه المكانة وجذب المزيد من المواهب العالمية إلى المنطقة. إنه لمن دواعي سرورنا العمل مع «بايبت» لتسخير إمكانات تقنيات الويب 3 في دبي، وأتطلع إلى رؤية المزيد من التطورات الرائدة من قبل أعضاء مجتمع أعمالنا في المستقبل.

من جهته، قال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بايبت»: إننا فخورون بالعمل مع مركز دبي للسلع المتعددة لاستضافة مثل هذا الهاكاثون، الذي مثل تحدياً للمشاركين، وكشف النقاب عن بعض المستويات الملهمة التي وصلت إليها المواهب التقنية.

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