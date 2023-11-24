مهرجان «قرية المطاعم» ينطلق أول ديسمبر في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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تستعد مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة، لإطلاق النسخة الخامسة من مهرجان «قرية المطاعم» خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر.

ويقدم المهرجان يومياً موروثاً ثقافياً في فنون الطهي ومجموعة متنوعة من المأكولات والأنشطة والفعاليات للعائلات والأطفال، كما سيتم الإعلان عن جوائز قيمة للزوار طوال أيام المهرجان، من خلال مشاركة 47 مشروعاً وطنياً من مشاريع الأعضاء المنتسبين للمؤسسة، يمثلون مختلف أنواع المأكولات والمشروبات من أبرز المطابخ المحلية والعربية والعالمية.

وقال يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إن هذا المهرجان يعد منصة محلية تحتفي بفنون الطهي، وتقدمها بوصفها منتجات ثقافية ذات دلالات حضارية، إلى جانب تجهيز مساحات تمكينية للطهاة من رائدات الأعمال المواطنات اللواتي يبدعن في تقديم المأكولات الإماراتية، حيث يعرضن منتجاتهن ومهاراتهن، كونه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، كما يسهمن في تقديم محتوى تعليمي تثقيفي لجميع فئات المجتمع، فضلاً عن استقطاب الزوار العالميين والمواطنين والمقيمين.

وأضاف: يُعد المهرجان وجهة عالمية لعشاق الطهي وتذوق الأطعمة، وروّاد الأعمال، وخبراء المطاعم والمزارعين والمهتمين لخلق فرص تجارية واستثمارية، وكذلك إثراء المجتمع الإماراتي بالفرص الواعدة بمجال الأطعمة، وسبل استدامة تلك الأنشطة، وذلك عبر خلق تجارب أصيلة للزوار، تمكنهم من تجربة الأطعمة التقليدية بطريقة فريدة.

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