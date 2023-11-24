«ميرسر» تستحوذ على «ذا تالنت إنتربرايز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ميرسر» العالمية عن توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على شركة «ذا تالنت إنتربرايز» المتخصصة في مجال تكنولوجيا القياس السيكومتري وتقييم المواهب، التي تتخذ الإمارات مقراً لها.

وسوف تساعد هذه الخطوة على تعزيز قدرات «ميرسر» في مجال تحول القوى العاملة والموارد البشرية في المنطقة، في وقت يشهد فيه سوق الأعمال في المنطقة زيادة في أعداد القوى العاملة والحاجة المتزايدة إلى المواهب الماهرة.

من خلال الاستحواذ على شركة «ذا تالنت إنتربرايز»، ستقوم «ميرسر» بزيادة قدرتها على مساعدة العملاء في تشكيل عملية التوظيف لديهم، وتحديد ذوي الإمكانات العالية وتقديم التدريب الملائم، إلى جانب تطوير القيادة وتعزيز الكفاءات الوظيفية، وتنظيم عمليات التعاقب الوظيفي من خلال استخدام أدوات ومنصات التقييم الخاصة بها.

وقال طارق لطفي، رئيس «ميرسر» في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «إن جميع الخدمات والرؤى التي تقدمها «ذا تالنت إنتربرايز» تعتبر ذات أهمية بالغة للمؤسسات اليوم، حيث تسهم في تحوّل القوى العاملة وتطوير الأفراد، ورفع مستوى مهارات الأدوات وصقلها لضمان بقائها تنافسية وذات صلة».

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