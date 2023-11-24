جمارك أبوظبي تحصد 14 جائزة عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إنجازات نوعية بحصولها على 14 جائزة عالمية بما يدعم الرؤى الاقتصادية للإمارة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى الارتقاء بمرتبة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.

وحصدت جمارك أبوظبي 4 جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية لعام 2023 التي تعد واحدة من الجوائز المرموقة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة، حيث حصلت على ذهبية أفضل جهة للعمل – فئة المؤسسات الحكومية، وذهبية أفضل إدارة للموارد البشرية عن تجربتها في التحول الرقمي المبتكر، وذهبية ابتكار العام – في مجال خدمات المستهلك عن منظومة الجمارك الخفية، فيما نالت فضية المدير التنفيذي للموارد البشرية للقائد المؤثر.

كما حصلت على 3 جوائز ضمن جوائز الموارد البشرية لمستقبل العمل لعام 2023، ضمن فئات أفضل مبادرة مبتكرة للموارد البشرية، وأفضل استراتيجية لتنمية المواهب، وأفضل استراتيجية لتحويل وإدارة التغيير للموارد البشرية، وذلك على هامش الدورة الـ21 من قمة ومعرض الموارد البشرية، والتي استضافتها إمارة دبي.

كما نالت 6 جوائز متميزة ضمن جوائز التميز لإدارة رأس المال البشري من مجموعة «براندون هول» المرموقة، حيث حصلت على جائزتين ذهبيتين ضمن فئتي أفضل تقدم في تنفيذ تكنولوجيا التعلم، وأفضل برنامج تدريب وتطوير فريد أو مبتكر، وفضيتين ضمن فئتي أفضل تقدم في الكفاءات وتنمية المهارات، وأفضل استخدام للألعاب والمحاكاة للتعلم، بينما نالت جائزتين برونزيتين في فئتي أفضل برنامج موارد بشرية فريد أو مبتكر، وأفضل تقدم في إنشاء استراتيجية التعلم.

وحصلت على المركز الثاني من جائزة الأفكار البريطانية لعام 2023 فئة التركيز على المتعاملين عن مشروع خدمات حكومية بلا جهد، بعد إجراء سلسلة من التحسينات على خدمة التخليص على البضائع وتقليص الإجراءات لإنجازها وفق أعلى المعايير العالمية منذ أتمتتها خلال رحلة التحول الاستراتيجي عام 2019، الأمر الذي أسهم في تسهيل رحلة المتعاملين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز