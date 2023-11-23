1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 343 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 426.25 مليون درهم و281 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 764.35 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 21.76 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 21.18 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 31.49 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16.57 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 29.77 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 18.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 48.65 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 74.54 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 77.91 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 379 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 190 مليون درهم و94 رهن فلل وشقق بقيمة 189.53 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 34.99 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 101.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 18.65 مليون درهم.

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