تفاهم بين «سلوشنز+» و «إي أي أتش إثمار» لتوسيع التعاون في 3 مجالات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت كل من «سلوشنز+» ـ إحدى شركات مبادلة ـ ومجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع التعاون بينهما، تعزيزاً للنمو الاقتصادي في العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم عن سلوشنز+، حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة الشركة، وناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي للشركة، كما حضر عن إي أي أتش سلطان الظاهري، ومنصور المهيري، نائبا رئيس مجلس الإدارة، وعلي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتُعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تعاون استراتيجي، يُسهم في دعم أعمال الشركتين وتطويرها، بما يخدم مصالح عملائهما ومستثمريهما، والمساهمة في خلق فرص عمل وتطوير الخدمات ضمن الدولة، حيث تُركز الاتفاقية على ثلاثة مجالات رئيسية هي تعهيد الخدمات الإدارية، والإدارة الرقمية، وإدارة المرافق، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان جودتها العالية.

وبهذه المناسبة، أكد ناصر النبهاني الرئيس التنفيذي لسلوشنز+ على التزام الشركة بالسعي لتوسيع قطاع الخدمات المشتركة في أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال إنشاء شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص، قائلاً: «يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون مع إي أي أتش. لقد قمنا بتأسيس فريق عمل متخصص يضم ممثلين من كلا الطرفين لتوسيع نطاق وأفق التعاون بيننا، حيث يُمثل هذا التعاون إنجازاً مهماً واستكمالاً لجهود مشتركة وطويلة بين الجانبين، تهدف لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل وقيمة إضافية لعملائنا ومستثمرينا».

من جهته، قال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش: «نعلن اليوم عن تعاوننا الاستراتيجي مع سلوشنز+، لنؤكد على أهمية تعهيد الخدمات الإدارية كإحدى أولويات عملنا خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيُعزز من كفاءتنا وقدرتنا التنافسية، ويشكل قيمة إضافية لمستثمرينا. نؤمن بضرورة بناء الشراكات مع مختلف الجهات، تحقيقاً لرؤيتنا في توفير فرص عمل للمواطنين، واستكمالاً لبرنامج «إثماراتي» الذي أطلقناه مؤخراً، لدعم الشباب الإماراتي وتزويدهم بالخبرات العملية».

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