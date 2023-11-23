«دي إس في» تُعلن عن إطلاق أسطول متطور من القاطرات الكهربائية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى دولة الإمارات التي تستضيف في وقت لاحق من هذا الشهر مؤتمر الأطراف العالمي حول المناخ (COP28)، بادرت شركة «دي إس في» العالمية في مجال الإمداد والنقل والتوزيع، للإعلان عن طرح قاطرات نقل مبتكرة، تعمل كلياً على الكهرباء، ومخصصة لنقل الأحمال الثقيلة لمسافات طويلة، وذلك لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة الجديدة، لتعزيز مسعى الشركة العالمية للوصول إلى هدف الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وقد عقدت «دي إس في» شراكاتٍ هامة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، التي تتبنى قضايا البيئة في دولة الإمارات، بما في ذلك أدنوك للإمداد والخدمات، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات العامة والخاصة في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية. وانسجاماً مع الهدف الطموح لدولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، أدخلت «دي إس في» إلى قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط أحدث التقنيات وأكثرها حفاظاً على البيئة، وهي قاطرات الشحن المزدوجة التي تعمل كلياً بالطاقة الكهربائية، وتخضع للتحكم الرقمي، وتتميز بسرعة شحن بطارياتها، وطول المسافات التي تقطعها، وضخامة حمولتها، دون أن تُخلِّف أي انبعاثات كربونية، وهي خطوة ستخفض كثيراً الآثار البيئية المترتبة على النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال خديم الدرعي رئيس مجلس إدارة «دي إس في» سوليوشنز (أبوظبي): «لقد جاء إطلاق قاطراتنا الكهربائية الحديثة في لحظة مثالية تماماً، حيث تكثف حكومتُنا ومجتمعُ الأعمال في الدولة الجهودَ والتركيزَ على مسائل الانبعاثات، والهموم البيئية وقضايا التغير المناخي. إننا نشعر بالاعتزاز، لكوننا في طليعة من طبَّق هذا الحل المبتكر في قطاع النقل البري في الدولة، ونخطط لتعميمه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومما لا شك فيه، أن هذا المسعى سيتجاوز توقعات شركائنا الأعزاء في دولة الإمارات».

وتتميز هذه القاطرات الثقيلة التي صنعتها شركة ساني، ووكيلها المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة EGME، بسعة كبيرة تبلغ 80 طناً كسعة إجمالية، وتتميز عن كلِّ ما سبقها في الدولة، بأنها تستخدم بطاريات تتراوح المسافات التي تقطعها بين 250 إلى 800 كيلومتر، مع سرعة وسهولة شحنها، والسرعة الفائقة في استبدال البطاريات الفارغة بأخرى مشحونة خلال سبع دقائق فقط. وتسعى شركة «دي إس في» إلى تطوير شبكة واسعة لشحن البطاريات، على امتداد إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى.

وحول هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة، قال السيد الياس منعم نائب الرئيس التنفيذي للحلول والطرق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة «دي إس في» سوليوشنز (أبوظبي): «إننا ملتزمون بتحقيق هدف الحياد الصفري لانبعاثات الكربون في جميع عملياتنا بحلول عام 2050. ولذلك، نتعاون مع مجموعة من المؤسسات العالمية الشريكة، مثل «الشحن المسؤول» (Good Shipping)، والنقل النظيف (Clean Cargo)، وإيكو سكايز (Eco-Skies)، وغيرها من المنظمات التجارية والأكاديمية، لاستكشاف وتبني الحلول التي تعود بالفائدة على كوكبنا وعملنا في آنٍ معاً. وعلى مستوى دولة الإمارات، تُجسد هذه المبادرة التزامنا اتجاه شركائنا وعملائنا والمجتمع المحلي، وتُبين عزمنا المشترك على دعم هدف الدولة الطموح في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050».

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