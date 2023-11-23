«التخفيضات الكبرى» في دبي تنطلق غداً بمشاركة 500 علامة تجارية و2000 متجر

المصدر: دبي - البيان

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تشارك أكثر من 500 علامة تجارية، ومن خلال ما يزيد على 2,000 متجر في جميع أنحاء دبي، في تقديم تخفيضات هائلة تصل إلى 90 %، مع انطلاق «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، غداً الجمعة، والتي تتيح للمتسوقين فرصة مثالية لخوض تجربة تسوق فريدة من العلامات التجارية المفضلة في مراكز التسوق والمتاجر.

وتقام «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في السنة مرتين، وتقدم لعشاق التسوق مجموعة واسعة من العروض الترويجية المذهلة، ضمن فئات متعددة، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وغيرها، مع تخفيضات لا تقبل المنافسة.

أين تتسوق؟

تتوفر عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، في أفضل وجهات التسوق على مستوى المدينة، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ونخيل مول، وفستيفال بلازا، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، وبلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك.

الموضة والملابس

يمكنكم التسوق من بيوت الأزياء الشهيرة خلال عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تقدم العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك ماج (Maje)، وموسكينو (Moschino) وأرماني إكستشينج (Armani Exchange)، تخفيضات تصل إلى 50 %، في حين تقدم جاب (GAP)، ونكست (NEXT)، وريفر آيلاند (River Island)، وستراديفاريوس (Stradivarius)، تخفيضات تصل إلى 40 %، كما تقدم «إيه دي إل» (ADL)، تخفيضات بنسبة 30 حتى 60 % على جميع مجموعاتها.

وخلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، تقدم كل من تايبو (TYPO)، وكوتون أون بودي (COTTON ON BODY)، وكاشكا (Kashka)، تخفيضات ثابتة بنسبة 30 %. فيما يمكن الحصول على مزيد من الصفقات في دا ميلانو (Da Milano)، وتيد بيكر (Ted Baker)، حيث تصل إلى 60 %، فيما تقدم إتش آند إم (H&M)، وويمنز سيكريت (Women's Secret)، وليفتيز (Lefties)، وجيوردانو (Giordano)، وماكس (Max)، تخفيضات تصل إلى 70 %، ومن جهتها تقدم رانجلر (Wangler)، ولاف موسكينو (LOVE MOSCHINO)، تخفيضات تصل إلى 75 % على سراويل الجينز المفضلة، بينما يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 80 % لدى سفيرا (Sfera)، إضافة إلى تخفيضات كبيرة تصل إلى 90 % من علامة سكور بروذرز (Sacoor Brothers) التجارية. وسيرغب المتسوقون بالطبع في شراء بعض الأكسسوارات القيّمة، التي تتماشى مع الملابس الجديدة، فيمكنهم التوجه إلى كليرز (Claire’s)، للحصول على عرض «اشترِ قطعة واحصل على اثنتين مجاناً»، في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء دبي خلال فترة الفعالية، كما تقدم سبلاش (Splash)، وكوس (COS) أيضاً، عروضاً رائعة على مجموعتيهما من العلامات التجارية للأزياء وأسلوب الحياة.

ملابس وألعاب الأطفال

إذا كنتم تبحثون عن عروض وتخفيضات على ملابس الأطفال، فإن متجر ماماز وباباز (Mamas & Papas)، يقدم عروضاً لا يمكن تفويتها على مجموعة واسعة من منتجات وملابس الأطفال والرضع، بتخفيضات تصل إلى 50 %، كما تقدم علامة إمبوريو أرماني كيدز (Emporio Armani Kids) التجارية أيضاً، عروضاً بنصف السعر على العديد من تشكيلاتها. وفي الوقت نفسه، تقدم اوكايدي (Okaidi) تخفيضات بنسبة 40 % على مجموعة واسعة من منتجات الأطفال. وللحصول على مزيد من التخفيضات، يمكن التوجه إلى متجر محل الأطفال (Baby Shop)، الذي يقدم تخفيضات تصل إلى 70 % خلال هذه الفترة. وتمنح تويز آر أص(Toys R US) للمتسوقين تخفيضات تصل إلى 75 %، على مجموعة مختارة من الألعاب، بينما يمكن الحصول على 50 % على ألعاب مختارة في متجر الألعاب هامليز (Hamleys).

الأحذية والأكسسوارات

يمكن التسوق لشراء الأحذية والأكسسوارات والعديد من المنتجات الأخرى في متاجر مثل إيديت (Edit)، الذي يقدم تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات مختارة. فيما يستطيع المتسوقون أيضاً زيارة متاجر الأحذية المفضلة، والحصول على صفقات رائعة، حيث هناك تخفيضات تصل إلى 40 % على تشكيلات مختارة لدى متاجر تومز (TOMS)، بينما تقدم علامة ناين ويست (Nine West)، تخفيضات تصل إلى 40 % على منتجات مختارة، وتقدم فينشي (Vincci) تخفيضات تصل إلى 50 % على تشكيلات مختارة، كما يمكن الحصول على تخفيضات كبيرة بنسبة 60 % على جميع منتجات العلامات التجارية للأحذية المفضلة لدى العائلة كلاركس (Clarks)، وسول ديستركت (SOLE DISTRICT)، ومانولو بلانيك (Manolo Blahni)، وسارة جيسيكا باركر (SJP By Sarah Jessica Parker)، وفورلا (Furla)، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 75 % لدى شو إكبريس (Shoexpress)، وللحصول على العديد من الأحذية الرائعة، يمكن التوجه إلى كيرت جيجر (Kurt Geiger)، و«أثليتس أند كو» (Athlete's & Co)، وناتشيراليزر (Naturalizer)، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 40 % على تشكيلات مختارة، بينما تقدم متاجر بالي (Bally)، وتوري بورش (Tory Burch)، تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات الأحذية المميزة.

مستحضرات التجميل والعطور

في حال كنتم تبحثون عن هدية لأنفسكم أو لشخص عزيز عليكم، يمكنكم التسوق لدى محلات إديت (Edit)، مع تخفيضات تصل إلى 50 % على مجموعات مختارة، ويمكن شراء مستحضرات العناية بالبشرة من إيف روشيه (Yves Rocher)، بتخفيضات ثابتة بنسبة 50 % على منتجات مختارة، أو الحصول على العطور الفاخرة من لوكسيتان (L’Occtaine)، بتخفيضات تصل إلى 40 % على منتجاتها. وتقدم شركة إيليمس (Elemis) المفضلة لمنتجات التجميل والعناية بالبشرة، تخفيضات تتراوح بين 30 و50 % على منتجات مختارة، ولكن إذا كنتم تريدون تخفيضات ضخمة، يمكنكم التوجه إلى عطور في (V perfumes)، أو أورينتال عود (Oriental Oud)، أو المخلط للعطور (Al Mukhalat Perfume)، أو الهاجس (Al Hajis)، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 90 % على أنواع مختارة من العطور. احصلوا على تخفيضات تتراوح ما بين 25 حتى 50 % من ريتوالز (Rituals)، كما تقدم محلات سيفورا (Sephora) تخفيضات من 50 إلى 70 %، وتقدم واتسون (Watson) عروضاً رائعة على منتجات العناية بالبشرة، والتي تصل إلى 75 %.

الذهب والمجوهرات والساعات

يمكن لعشاق الذهب والمجوهرات والساعات الاستمتاع بعروض متميزة خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى». فإذا كنتم تريدون تغيير ساعاتكم، لا تنسوا زيارة بيت الساعات (The Watch House)، الذي يقدم تخفيضات من 30 إلى 60 %، وكذلك الفطيم للساعات والمجوهرات (Al Futtaim Watches & Jewellery). ويمكن الحصول على توفير أكبر في تايم هاوس (Time House)، أو أيجنر (Aigner)، مع تخفيضات تصل إلى 75 %. ولمزيد من التألق، يقدم متجر داماس (Damas) في دبي، تخفيضات من 30 إلى 50 % خلال فترة الفعالية.

الإلكترونيات

تقدم العديد من المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى». يمكن الحصول على تخفيضات تصل إلى 50 % على منتجات متعددة، من سماعات الرأس إلى أجهزة التلفزيون وأنظمة الصوت، لدى شركة هارمان هاوس (Harman House)، بينما تقدم فيرجن ميجاستور (Virgin Megastore) تخفيضات جزئية تصل إلى 75 % على منتجات مختارة. احصلوا على تخفيضات بنسبة 90 % على منتجات مختارة لدى إي سيتي (E City)، بالإضافة إلى عروض رائعة على الكاميرات والمستلزمات الأخرى لدى المحلات الكبرى (Grand Stores).

الرياضة والأنشطة الخارجية

يمكن أيضاً لعشاق الرياضة واللياقة البدنية الحصول على تخفيضات كبيرة عند التسوق خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تقدم ديكاتلون (Decathlon) تخفيضات بنسبة 25 إلى 30 %، وبي فيت (Be Fit) بنسبة تصل إلى 50 % على منتجات مختارة. وإذا كنتم ترغبون في منتجات بأسعار بسيطة، يقدم متجر فوت لوكر (FootLocker) عروضاً ترويجية تبدأ من 3 دراهم فقط. بالإضافة إلى عروض رائعة لدى محلات كوزموس سبورتس (Cosmos Sports).

الأدوات المنزلية والمتاجر الكبرى

يمكن تزيين المنزل أو شراء مستلزمات الأثاث الأساسية بأسعار مخفضة، تصل إلى 90 %، عبر متاجر الأدوات المنزلية المختارة في جميع أنحاء الإمارة. وتقدم متاجر إبارزا (Ebarza) عروضاً بتخفيضات تصل إلى 80 % على مجموعتها الواسعة من المفروشات المنزلية وأسلوب الحياة، فيما يقدم متجر ويسترن للمفروشات (Western Furniture)، تخفيضات تصل إلى 75 %، ويقدم متجر ذا وَن (THE ONE) تخفيضات بنسبة 25 % على مجموعة من المفروشات المنزلية. ولا تنسوا الحصول على بعض العروض الرائعة من متجر بلومينغديلز (Bloomingdales) المفضل، حيث يقدم هدية مجانية مع مشتريات مختارة، بينما يقدم بلومينغديلز هوم (Bloomingdales Home)، تخفيضات من 30 إلى 50 % على منتجات مختارة.

وتقدم متاجر هارفي نكلز (Harvey Nichols) من 25 إلى 50 %، وهوم سنتر (Home Centre)، من 25 إلى 70 %، ولايف ستايل (Lifestyle) تخفيضات كبيرة تصل إلى 70 % على منتجات مختارة، فيما يمكن الحصول على تخفيضات تصل إلى 75 % لدى دبنهامز (Debenhams)، وجاشنمال هوم (Jashanmal Home). وإذا كنتم ترغبون في الحصول على تخفيضات ضخمة، فإن متاجر إكسبريشنز ستايل (X Pressions Style)، وهومز آر أص (Homes R Us)، تقدم تخفيضات كبيرة، تصل إلى 90 % على منتجات مختارة خلال الفعالية.

عروض السوبر ماركت والمنتجات الصيدلانية ومراكز الصحة والعافية

احصلوا على أفضل قيمة للمنتجات في متجر هولند & باريت (Holland & Barrett)، المفضل للعناية بالصحة، والذي يقدم تخفيضات من 30 إلى 70 % على منتجات مختارة، وكذلك سلسلة صيدليات ابن سينا، والتي تقدم تخفيضات في منافذها المتعددة في جميع أنحاء المدينة. ويمكن أيضاً العثور على صفقات ضخمة في لولو هايبر ماركت، وصيدليات اللولو، وصيدليات DOCIB، بتخفيضات تصل إلى 75 % على بعض المنتجات المختارة.

النظارات والبصريات

يمكن شراء النظارات والعدسات والنظارات الشمسية بأسعار رائعة في متاجر النظارات، خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى». حيث تقدم متاجر أوشيالي للبصريات (Occhiali)، ونظارات يتيم (Yateem Opticians)، تخفيضات تصل إلى 50 % على النظارات. وإذا كنتم تريدون توفير مبلغ كبير، يمكنكم زيارة لنس كارت (Lenskart)، أو الفلاح للبصريات (AL FALAH)، التي تقدم تخفيضات كبيرة بنسبة 70 % على علامات تجارية مختارة، أو نظارات دبي (Dubai Optical)، التي تقدم تخفيضات ضخمة تصل إلى 90 %.

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