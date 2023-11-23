2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 408 مبايعات بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 342.59 مليون درهم و331 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 856.24 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 42.84 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 31.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.11 مليون درهم، تلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.04 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 31.14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 29.6 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 36.62 مليون درهم.

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