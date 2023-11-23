«إنتليان» للتكنولوجيا تفتتح مقراً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إنتيليان تكنولوجيز» المزوّد العالمي للهوائيات والمحطات الطرفية للأقمار الاصطناعية، افتتاح مكتب لها في دبي، لتعزيز وتيرة توسُّعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتميز المقر الجديد للمجموعة الرائدة عالميّاً بموقع استراتيجي لتزويد عملائها وتلبية احتياجاتها المتزايدة، مع تعزيز علامتها التجارية في ما يتعلّق بقطاعات رئيسة في الأسواق البحرية والتجارية.

وتعد دبي الموقع المثالي للمجموعة للتواصل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الفرع العاشر للشركة عالميّاً، ولا سيّما مع المكاتب الإقليمية الحالية للمجموعة في: آسيا، والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا.

وسيعمل المكتب الإقليمي الجديد للمجموعة في دبي على التعاون مع المكاتب الإقليمية الأخرى؛ ما يضمن التدفق السلس للخدمات اللوجستية والدعم في ما بينها، ويعزز قدرة المجموعة على تطوير خدمة العملاء بشكل فعَّال على نطاق عالمي. وقال إريك سونج، الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: «افتتاح مقرّنا الجديد في دبي يبرز التزامنا التوسُّع في توفير خدمات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية».

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