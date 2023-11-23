«ستارز» تدشن صندوقاً للاستثمار في الحالات الخاصة بمشاركة من «مبادلة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ستارز العقارية «ستارز»، المنصة الرائدة في مجال الإقراض العقاري التجاري في أوروبا، تدشين أحدث مشاريعها وهو ستارز أوريون كابيتال المحدودة «الصندوق»، وهو صندوق للاستثمار في الحالات الخاصة.

وتعد شركة مبادلة للاستثمار؛ مستثمراً رئيسياً في الصندوق.

وتتوقع «ستارز» جولة إضافية من الاستثمار لزيادة رأسمال الصندوق بقيمة 300 مليون يورو، مما يعكس ثقتهم في قدرة «الصندوق» على تعظيم مجموعة من الفرص الجديدة والمتنوعة.

وتشمل استراتيجية «الصندوق» مجموعة واسعة من فرص الإقراض والاستثمار العقاري المستهدفة في جميع أنحاء أوروبا. ويعد هذا «الصندوق» هو المشروع الثاني بين «ستارز» و«مبادلة»، حيث توفر «مبادلة» الاستثمار الرئيسي لصندوق «ستارز زينيث كابيتال المحدودة» منذ ديسمبر 2021. وسيقوم صندوق «ستارز زينيث كابيتال المحدودة» بإصدار قروض تجارية للسوق المتوسطة، تتراوح ما بين 15 مليون يورو و100 مليون يورو مع حوالي 500 مليون يورو تم جمعها بالفعل.

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