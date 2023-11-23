«إيدج» تستحوذ على صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة إيدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، استحواذها على الملكية الكاملة لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتركز على الاستثمار في قطاعات تكنولوجية وصناعية استراتيجية محددة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تحقيق عوائد مالية من خلال استثمارات الأسهم الخاصة والمشاريع الجديدة ورأس المال المخاطر الاستثماري محلياً ودولياً.

وفي إطار استراتيجية نمو إيدج، سيعمل الصندوق على دعم توسيع محفظة إيدج ورسالتها في ما يخص تطوير التقنيات المتقدمة عبر الاستثمارات والشراكات المباشرة في المشاريع، مع التركيز على قطاعات الدفاع والأمن، والطيران والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والتنقل في المناطق الحضرية، والروبوتات وذلك بهدف دعم التنمية في دولة الإمارات وتسريع وتيرة نمو إيدج دولياً.

يذكر أن إيدج استحوذت خلال عام 2023 على حصص رئيسية في 12 شركة حول العالم، بما يشمل شركة «ميلريم للروبوتات» الإستونية، المطورة الأوروبية الرائدة للروبوتات والأنظمة البرية المستقلة؛ وشركة «سييات» البرازيلية المتخصصة في تصنيع أنظمة الصواريخ والرادار عالية التقنية؛ وشركة «فلاريس» البولندية المصنعة للطائرات الشخصية عالية السرعة؛ وشركة «أنافيا» السويسرية الرائدة في تطوير طائرات الهليكوبتر المستقلة.

وإذ تخطط المجموعة للمزيد من عمليات الاستحواذ والمشاريع التكنولوجية، سيكون للصندوق دور فاعل في دعم وتنفيذ هذه المبادرات مع تحقق الغايات الاستثمارية المرجوة منها بما يتماشى مع استراتيجية النمو الشاملة لإيدج.

وكشف منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «ضمن استراتيجية النمو المحلي والدولي التي تعتمدها إيدج، تُوفر المجموعة باستمرار مسارات تُؤمّن مستقبلاً استثمارياً صلباً، مما يضيف قيمة ضخمة إلى محفظتها.

وسيقدّم الصندوق محفظة استثمارية قائمة بالفعل ويجري استثمارات وشراكات إضافية ضمن القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات، بما يعزز محفظة المجموعة واستثماراتها الرامية إلى الارتقاء بقدرات الدولة في مجالات الإنتاج والدفاع والفضاء والروبوتات وقطاعات التكنولوجيا المستقلة. نتطلع إلى تعزيز وتسريع خارطة طريق عمليات الاستحواذ لدينا، ما يسمح لنا بتوسيع نطاق حلولنا الشاملة بفعالية أكبر».

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