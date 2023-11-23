سوق أبوظبي يدرج صكوكاً خضراء بالدرهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج صكوك خضراء بقيمة 1.3 مليار درهم صادرة عن بنك أبوظبي الأول، ويمثل هذا الإدراج الخامس لأداة دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يهدف هذا الإصدار، الذي يعد الأكبر من نوعه لصكوك مقومة بالدرهم الإماراتي وبأدنى تسعير لمؤسسة مالية إماراتية، إلى دعم أهداف الإمارات في دفع عجلة اقتصاد أخضر ومتنوع ومرن. وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يسعدنا أن نرحب بإدراج بنك أبوظبي الأول للصكوك الخضراء مؤكدين بذلك التزامنا بالاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يمثّل هذا الإدراج إنجازًا مهمًا في قطاعي التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات، ويقدم العديد من الفرص الاستثمارية التي ستتيح في تحقيق نتائج مثمرة على المستويين الاجتماعي والبيئي.

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