سوق دبي يرتفع 0.30 % ويربح 814 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.30 % أو ما يعادل 11.95 نقطة، أمس، مغلقاً عند مستوى 3996.99 نقطة، ليربح السوق نحو 814 مليون درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 674.04 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 674.86 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقاد سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي المالي، وارتفع بأكثر من 6.7 %، ليغلق عند 3.99 دراهم. وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم «الصقر الوطنية للتأمين» بنحو 17.25 مليون سهم بسعر 0.729 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.57 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم «دبي للاستثمار» 2.6 %، و«أرامكس» 2.36 %، و«تيكوم» 1.9 %، و«الخليج للملاحة» 0.43 %، و«ديوا» 0.4 %، و«دبي الإسلامي» 0.18 %، و«إعمار العقارية» 0.14 %. واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 68.97 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 44.9 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 25.7 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 50.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بـ107.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بـ 57.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9532.79 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.09 %. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 209.3 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 99.16 مليون درهم، ثم «كيو القابضة» بسيولة 74 مليون درهم، ليغلق عند 3.26 دراهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم الجرافات البحرية 9.5 %، وحياة للتأمين 6.25 %، وبنك أم القيوين الوطني 5.3 %، وأي دي سي كوربوريشن 4.9 %، وألفا ظبي 0.96 %، والدار العقارية 0.18 %.

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 3.8 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوق دبي المالي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.546 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.550 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.875 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و674.86 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم سيولة ناهزت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 964.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، و238.8 مليون درهم في سوق دبي.

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