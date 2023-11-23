«أبوظبي الأول» يعزز مسيرته نحو الحياد المناخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول، عن توسعة نطاق أهداف خفض الانبعاثات المموَّلة لتشمل خمسة قطاعات إضافية: الزراعة، الألمنيوم، الأسمنت، العقارات التجارية والفولاذ.

وتم تحديث الأهداف لتشمل المجموعة الثانية من القطاعات التي يستهدف بنك أبوظبي الأول خفض انبعاثاتها الممولة، في خطوة تمثل امتداداً لإعلان البنك مارس الماضي عن الأهداف المتعلقة بالمجموعة الأولى، والتي تشمل قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة، ليصبح بذلك أول بنك يعمل على تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الممولة لهذه القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستسهم الأهداف المجمعة للقطاعات الثمانية في تغطية 90 % من الانبعاثات التي يمولها بنك أبوظبي الأول للشركات، وستمثل عنصراً رئيسياً في استراتيجية النمو المستدام التي تنتهجها المجموعة، والتي تستهدف الوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050.

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