«المشرق» يطلق أول منصة خدمات مصرفية صديقة للبيئة إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك المشرق، عن تعاونه مع Visa وecolytiq لإطلاق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الصديقة للبيئة، وهي الأولى من نوعها في كل من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً. وسيحظى عملاء «المشرق»، بإمكانية الوصول من خلال المنصة إلى مجموعة من المزايا ذات القيمة المضافة التي تساعدهم على التحكم ببصمتهم البيئية الشخصية.

وتقوم منصة الخدمات المصرفية الجديدة بإرفاق القيمة المحتسبة للانبعاثات الكربونية ضمن بيانات المعاملات المالية، ما يمنح العملاء المزيد من الشفافية بشأن إنفاقهم. وبفضل التحليلات المتقدمة للبصمة الكربونية، تقوم المنصة بعد ذلك بتوفير الرؤى المناخية المخصصة للعملاء لنشر وتشجيع الجهود المناخية.

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