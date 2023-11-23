«دبي للسياحة» توعي الطلبة بمزايا القطاع الخاص

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة «جولة في عالم الأعمال» الجديدة، والتي تستهدف توعية المواطنين من طلبة الجامعات والمدارس من الصف التاسع فما فوق بمجالات ومزايا العمل في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة التي ينشط بها.

استضافت «مجموعة الفطيم» 52 طالبة من مدرسة دبي الدولية الخاصة ضمن أول مجموعة طلابية للمبادرة.

كما استضاف فندق «هيلتون السيف» 33 طالبة ضمن المجموعة الثانية من طلاب المدرسة ذاتها.

وقالت مريم المعيني نائبة الرئيس في الكلية إن المبادرة ثمرة مناقشات ومباحثات حثيثة بين الكلية وشركائها في القطاع الخاص، إذ تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية مشتركة لتوعية الجيل الجديد من الشباب بمميزات العمل ضمن القطاع الخاص وتوضيح المهارات والخدمات اللازمة للتسلح بها لاختيار المسار المهني الصحيح في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز